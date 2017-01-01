Участь в Архієрейському Соборі РПЦ в Москві є викликом для представників УПЦ МП - релігієзнавці

За словами експерта, сьогоднішній Собор є таким самим викликом для представників УПЦ МП як і чотири роки тому в питанні підтримки Майдану

Днями в Москві проходить Архієрейський Собор Російської православної церкви. За підрахунками журналістів та експертів відвідають Собор не всі запрошені представники УПЦ МП. Питання викликають ті, хто зголосився на запрошення. Зокрема серед присутніх є архієрей, який за свою посадою є відповідальним за зв’язки з українською армією. Про це



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За словами експерта, сьогоднішній Собор є таким самим викликом для представників УПЦ МП як і чотири роки тому в питанні підтримки Майдану

Днями в Москві проходить Архієрейський Собор Російської православної церкви. За підрахунками журналістів та експертів відвідають Собор не всі запрошені представники УПЦ МП. Питання викликають ті, хто зголосився на запрошення. Зокрема серед присутніх є архієрей, який за свою посадою є відповідальним за зв’язки з українською армією. Про це розповіли Людмила Филипович, завідувач відділом історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ, диякон Михаїл Омельян, кандидат богословських наук, старший викладач КПБА, клірик академічного храму святого апостола і євангелиста Іоана Богослова при Михайлівському монастирі під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

Під час Майдану церкви різних конфесій були присутні з народом, з суспільством, з протестуючими. Щоправда, не всі. «І яскравим прикладом сьогодення, де знаходиться церква є сьогоднішній Архієрейський Собор РПЦ, що проходить в Москві. Туди були запрошені представники УПЦ МП. За підрахунками, не всі ті, хто отримав запрошення, поїхали. Це ж не простий вибір і ситуація. Адже це не як під час Майдану, що можна було зробити вигляд, що нічого не відбувається. Експерти кажуть, що там сьогодні присутні не всі ієрархи», - говорить релігієзнавиця.

За словами Филипович, сьогоднішній Собор є таким самим викликом для представників УПЦ МП як і чотири роки тому в питанні підтримки Майдану та Революції гідності.

«І майдан, і сьогоднішній архієрейський собор показує хто є хто. Якщо подивитися на посади тих, хто поїхав до Москви, то виникають питання. Поїхав до Москви архієрей, який відповідальний за зв’язки з нашою армією, військовими. То для чого нам такий архієрей, який їздить в Москву і як він буде духовно окормляти наших військових?» - ставить питання священик.

За підрахунками журналістки, лідерки руху «За єдину помісну церкву» Ярослави Міщенко до Москви поїхали представники УПЦ МП у складі:

Іоасаф (Кировоградський), Амвросій (Чернігівський), Філарет Львівський, Пітірим Миколаївський, Никодим Житомирський, Арсеній Святогірський, Анатолій Сарненський, Агапіт Могилів-Подільський, Марк Хустський, Лазар Сімферопольський,Августин Білоцерківський, Сімеон Вінницький, Єфрем Криворізький, Іларіон Донецький, Сімеон Вінницький, Митрофан Луганський, Владика Іона, Владика Клімент, Блаженнійший Онуфрій, Платон Керченський, Іріней Дніпропетровський, Тернопольський Сергій, Віктор Коцаба і Олексій Вознесенський.

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