Угода «Мотор Січ»-Китай: Україна не повинна повторити Бушерську помилку, - експерт



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Управління компанією «Мотор Січ», в якій держава Україна стає власником 25% акцій, відкриває нові можливості для розвитку підприємства і контролю з боку держави

Нікого в світі не цікавить збереження українських високотехнологічних виробництв, крім самої України - заявив експерт

Повторення сумної історії з розривом контракту на будівництво Бушерської АЕС без реальних компенсаторів з боку США ніяк не може сприйматися як альтернатива в угоді між Україною і Китаєм, пише експерт Борис Кушнірук у Facebook.

Також, подальше управління компанією «Мотор Січ», в якій держава Україна стає власником 25% акцій, відкриває нові можливості для розвитку підприємства і контролю з боку держави, безпосередньо беручи участь в органах управлінь та контролю своїми представниками. Нікого в світі не цікавить збереження українських високотехнологічних виробництв, крім самої України. Їх необхідно зберігати, розвивати і захищати.

«Самостійно це завдання високотехнологічні компанії вирішити не можуть. Це вже рівень державної політики та стратегічного бачення. Очевидно, що зараз керівництво української держави опинилося перед дуже непростою дилемою: Яким чином зберегти ці виробництва, й при цьому не розсваритися з двома найпотужнішими державами світу», вважає експерт.

Намір заблокувати угоду з Китаєм може привести тільки до повної зупинки виробництва, оскільки самостійно, у відриві від глобальних виробничих ланцюжків, Україна не в змозі забезпечити фінансування,

«Вже не кажучи про портфель замовлень для его функціонування. Наприклад, для забезпечення розвитку одного з головних світових гігантів літакобудування - Airbus - задіяні фінансові та технологічні можливості чотирьох держав ЄС (Франції, Німеччини, Великої Британії, Іспанії), пише Кушнірук.

«Але відкладати рішення у дальню шухляду неможливо. Президенту Зеленському та його команді доведеться в стислі строки ухвалювати рішення, яке має відповідати довгостроковим інтересам держави, і що не менш важливо, інтересам працівників моторобудівного підприємства, Запоріжжя, і передбачатиме зрозумілі зобов'язання та гарантії інвестора»», - на закінчення додає експерт.

11 вересня Дональд Трамп звільнив Джона Болтона з поста радника президента США з національної безпеки. «Я істотно не згоден з багатьма його пропозиціями, як і інші члени адміністрації», - написав Трамп в своєму твіттер-акаунті.

Раніше повідомлялося про зустріч Джона Болтона з секретарем РНБО Олександром Данилюком, в результаті якої Данилюк заявив про «співробітництво, яке відкриває багато перспектив для обох країн», не уточнюючи деталей переговорів.