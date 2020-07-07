Міністр назвав три країни, які найбільше цікавлять українських туристів



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Угорщина, Туреччина і Франція - це ті країни, якими наразі найбільше цікавляться українці

Українці найбільше цікавляться подорожами до Угорщини, Туреччини та Франції.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 7 липня.

«Нещодавно ми запустили інтерактивну карту подорожей під час Covid-19… Я можу назвати три країни, які українці сьогодні найчастіше перевіряють на карті, тобто вони найбільше цікавлять українців з точки зору подорожей. Країна номер один – це Угорщина. Ми пов'язуємо це з тим, що, відповідно до моїх домовленостей з угорським колегою Сійярто, через Угорщину діє ефективний транзит для українських громадян, і, очевидно, наші співвітчизники вивчають можливість в'їзду на територію ЄС автомобілем. Друга країна, яка користується великою популярністю серед українських туристів, – це Туреччина... Третя країна – Франція», – сказав Кулеба.

За його словами, громадяни найбільше переглядають 15 країн на онлайн-карті, яку запустило МЗС. Серед них – Польща, Сербія, Німеччина, Росія, Іспанія, Греція, Італія, Хорватія, Румунія, Єгипет, Білорусь. «Інші країни в межах статистичної похибки, тобто вони не викликають особливого інтересу у наших співвітчизників», – констатував глава МЗС.