Поліція затримала на секс-вечірці у столиці Белгії євродепутата Йожефа Саєра

Поліція в одному з барів Брюсселі затримала на секс-вечірці 25 людей, серед яких виявився угорський євродепутат. Про це повідомила низка бельгійських ЗМІ, зокрема видання La Dernière Heure, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad.

Зазначається, що прокуратура підтвердила інформацію про секс-вечірку, що відбулася минулої п’ятниці в будівлі на одній з центральних вулиць Брюсселя неподалік від штаб-квартири столичної поліції.

«Всіх 25 учасників, більшість з яких були чоловіки, оштрафували за порушення карантинних обмежень. Коли прибули правоохоронці, учасники вечірки були майже голі і грали у гру. Також на місці виявили наркотики», ─ йдеться у повідомленні.

Поліція повідомила, що на вечірці були присутні кілька дипломатів і член Європейського парламенту. Останній нібито намагався втекти через жолоб на даху, але правоохоронці його впіймали.

За інформацію окремих ЗМІ, затриманий євродепутат є одним із засновників «Фідес», правої націоналістичної партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

У медіа припускають, що може йтися про Йожефа Саєра, який несподівано подав у відставку у неділю