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    Угорський євродепутат подав у відставку після відвідування секс-вечірки в Брюсселі – ЗМІ

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    Затриманий євродепутат&nbsp;Йожеф Саєр - однин з засновників &laquo;Фідес&raquo;, правої націоналістичної партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана - Угорський євродепутат подав у відставку після відвідування секс-вечірки в Брюсселі – ЗМІ
    Затриманий євродепутат Йожеф Саєр - однин з засновників «Фідес», правої націоналістичної партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана

    Поліція затримала на секс-вечірці у столиці Белгії євродепутата Йожефа Саєра

    Поліція в одному з барів Брюсселі затримала на секс-вечірці 25 людей, серед яких виявився угорський євродепутат. Про це повідомила низка бельгійських ЗМІ, зокрема видання La Dernière HeureHet Laatste NieuwsHet Nieuwsblad.

    Зазначається, що прокуратура підтвердила інформацію про секс-вечірку, що відбулася минулої п’ятниці в будівлі на одній з центральних вулиць Брюсселя неподалік від штаб-квартири столичної поліції.

    «Всіх 25 учасників, більшість з яких були чоловіки, оштрафували за порушення карантинних обмежень. Коли прибули правоохоронці, учасники вечірки були майже голі і грали у гру. Також на місці виявили наркотики», ─ йдеться у повідомленні.

    Поліція повідомила, що на вечірці були присутні кілька дипломатів і член Європейського парламенту. Останній нібито намагався втекти через жолоб на даху, але правоохоронці його впіймали.

    За інформацію окремих ЗМІ, затриманий євродепутат є одним із засновників «Фідес», правої націоналістичної партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

    У медіа припускають, що може йтися про Йожефа Саєра, який несподівано подав у відставку у неділю
    Теги: прокуратура ЗМІ депутат Бельгія Угорщина Брюссель наркотики поліція
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