На Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини

Правоохоронці поки не звернули уваги на цей інцидент на Закрпатті

У Сюртівську сільську раду обрано 22 депутатів: 12 – від Партії угорців України, п'ятеро – самовисуванці, троє – від «За майбутнє» і двоє – від «Слуги народу»

У Сюртівській об'єднаній територіальній громаді (Закарпатська область) місцевий голова разом із депутатами після складання присяги виконали гімн Угорщини. Відповідне відео було опубліковано 30 листопада на сторінці «Закарпаття ТОП» у Facebook.



За даними «Закарпаття ТОП», правоохоронні органи ніяк не відреагували на інцидент.

За інформацією ЦВК, у Сюртівську сільську раду обрано 22 депутатів: 12 – від політичної сили КМКС «Партія угорців України», п'ятеро – самовисуванці, троє – від «За майбутнє» і двоє – від «Слуги народу». У заяві не повідомляють, депутати яких партій виконували угорський гімн замість українського.



На місцевих виборах 2020 року мером Сюрте втретє обрано самовисуванця Пушкара Арпада.

Нагадаємо, напередодні СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.