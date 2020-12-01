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    У світі

    Бельгія послаблює карантин у зв'язку з новорічними святами

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    Зазначається, що чинні обмеження у роботі магазинів зберігатимуться до 15 січня - Бельгія послаблює карантин у зв'язку з новорічними святами
    Зазначається, що чинні обмеження у роботі магазинів зберігатимуться до 15 січня

    Спочатку уряд планував їх відкрити не раніше 13 грудня

    У Бельгії відкриваються підприємства раніше запланованого у зв'язку з наближенням новорічних свят. Про це повідомляє The Brussels times.

    Таким чином, за винятком «контактних» бізнесів, таких як перукарні, тату-салони, салони краси, всі магазини в Бельгії отримали змогу відновити роботу з 1 грудня. Крім того, відновили свою роботу і музеї.

    Бельгійський уряд відкриває магазини раніше, ніж очікувалося, через очікуваний різдвяний ажіотаж. Однак здійснювати покупки можна лише з дотриманням карантинних вимог.

    Зазначається, що чинні обмеження у роботі магазинів зберігатимуться до 15 січня.

    Нагадаємо, що Бельгія планувала послаблювати коронавірусні обмеження.

    До слова, у Бельгії захворюваність на Covid-19 впала за останні тижні на понад 60%.

    Адміністрація столичного регіону Брюсселя продовжила комендантську годину, яку було введено у жовтні до 19 листопада, принаймні до 13 грудня, що означає, що жителі столиці не мають виходити з будинків з 22.00 до 6.00 без поважної причини.

    Теги: Бельгія карантин уряд
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