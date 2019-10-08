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    Україна готова до розведення військ на Донбасі, але тривають обстріли бойовиків – міністр оборони

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    У Золотому міністр поспілкувався з місцевими жителями щодо їх ставлення до процесу розведення - Україна готова до розведення військ на Донбасі, але тривають обстріли бойовиків – міністр оборони
    У Золотому міністр поспілкувався з місцевими жителями щодо їх ставлення до процесу розведення
    Фото: Facebook Андрія Загороднюка

    Розведення сил і засобів може розпочатися тільки після семи днів дотримання режиму тиші на ділянці, де воно передбачено

    З технічної точки зору підготовка до розведення сил і засобів в районі Петрівського і Золотого триває досить успішно, але розпочати його не дозволяють обстріли проросійських бойовиків.

    Про це 8 жовтня у Facebook написав міністр оборони Андрій Загороднюк, який побував з робочим візитом на Донбасі.

    «Наголошу ще раз, що розведення сил і засобів може розпочатися тільки після семи днів дотримання режиму тиші на ділянці, де воно передбачено», - підкреслив міністр.

    Він повідомив, що заплановано утворити координаційний центр, який сприятиме консолідації діяльності представників місцевої адміністрації, ЗСУ, Нацполіції та інших структур і, у разі необхідності, максимально оперативному розв’язанню проблемних питань.

    «У Золотому спілкувалися з місцевими жителями щодо їх ставлення до процесу розведення, до подій, що відбуваються», - розповів Загороднюк.

    Нагадаємо, розведення військ у Петрівському і Золотому, яке планувалося 7 жовтня, було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.

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