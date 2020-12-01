Україна хоче отримати План дій щодо членства в НАТО вже у 2021 році

Така мета зафіксована в нещодавно ухваленій Стратегії національної безпеки України

Україна сподівається отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) вже у 2021 році на наступному саміті альянсу у Брюсселі. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран.

«Ми сподіватимемось на вашу всебічну політико-військову підтримку щодо прийняття такого рішення на наступному саміті НАТО у 2021 році. Це стане практичним кроком та демонстрацією відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року», – сказав Таран, звертаючись до послів та військових аташе країн НАТО.

За його словами, курс України на повноправне членство в НАТО закріплено у Конституції, а мету швидкого отримання ПДЧ зафіксовано в нещодавно ухваленій Стратегії національної безпеки України.

«Ми віримо, що для НАТО було б правильним рішення про членство в альянсі України та Грузії. Наші країни мають багато спільного. Це пострадянські республіки, це країни, котрі зазнали агресії з боку Росії. З нашої точки зору, потенційне членство в НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема у Чорноморському регіоні», - зазначив міністр.

Таран наголосив на важливості партнерства з Північноатлантичним альянсом у протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивна політика і дії РФ, що є серйозним викликом для міжнародного миру і стабільності.

У лютому 2019 року Верховна Рада закріпила в Конституції курс на членство України в ЄС і НАТО на тлі зростання загрози РФ. Генсек НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія з часом обов'язково будуть запрошені до Альянсу.

У червні 2020 року Україна стала учасником Партнерства розширених можливостей НАТО. Ініціатива спрямована на підтримку і поглиблення співпраці між союзниками і партнерами Альянсу, які беруть участь в операціях і місіях під проводом НАТО. Її мета – посилити оперативну сумісність військ країн-партерів з силами НАТО. Програма включає більш широкий обмін інформацією.

Разом з Україною учасниками Програми є Австралія, Швеція, Фінляндія, Грузія та Йорданія. Участь в Програмі свідчить про особливу близькість між країною-партнером та Альянсом.