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    НАТО готується надати Грузії План дій щодо членства. Перспектива України навіть не дискутується – ЗМІ

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    Точна дата запрошення Грузії до ПДЧ наразі невідома - НАТО готується надати Грузії План дій щодо членства. Перспектива України навіть не дискутується – ЗМІ
    Точна дата запрошення Грузії до ПДЧ наразі невідома
    Фото: GPA Photo Archive/Flickr

    У НАТО на технічному рівні є згода про те, що Грузія має підстави отримати ПДЧ хоч завтра

    НАТО вивчає можливість запросити Грузію до виконання Плану дій щодо членства, в той час як щодо України така можливість зараз навіть не дискутується. Про це пише Європейська правда з посиланням на численні джерела у Києві, Тбілісі та Брюсселі.

    «У штаб-квартирі НАТО на технічному рівні є згода про те, що Грузія має підстави отримати ПДЧ хоч завтра. Ба більше, багато хто схиляється до того, що вимоги майбутнього Плану Тбілісі значною мірою вже виконало, і країна в осяжній перспективі мала би стати 31-м членом Альянсу», – пише видання.

    Втім наразі бракує точного розуміння того, коли це станеться і чи не з’явиться під час голосування член Альянсу, який буде проти надання ПДЧ з політичних мотивів. Остаточної політичної згоди на цей крок ще немає, наполягають джерела видання. Рішення про надання ПДЧ, а також про запрошення до повноцінного членства у НАТО ухвалюють консенсусом.

    Втім, те, що у НАТО в принципі почали вести дискусію про новий статус для Грузії, вже є украй важливим. Адже щодо України Альянс досі відмовлявся навіть говорити про таку можливість, пише видання. 

    У лютому 2019 року Верховна Рада закріпила в Конституції курс на членство України в ЄС і НАТО на тлі зростання загрози РФ. Генсек НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія з часом обов'язково будуть запрошені до Альянсу.

    У червні 2020 року Україна стала учасником Партнерства розширених можливостей НАТО. Ініціатива спрямована на підтримку і поглиблення співпраці між союзниками і партнерами Альянсу, які беруть участь в операціях і місіях під проводом НАТО. Її мета – посилити оперативну сумісність військ країн-партерів з силами НАТО. Програма включає  більш широкий обмін інформацією.

    Разом з Україною учасниками Програми є Австралія, Швеція, Фінляндія, Грузія та Йорданія. Участь в Програмі свідчить про особливу близькість між країною-партнером та Альянсом.

    Теги: НАТО Грузія Україна
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