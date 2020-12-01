Міноборони вперше зробило покупку через Агентство НАТО

Першою закупівлею для ЗСУ стало придбання гусеничної стрічки для бойових машин піхоти БМП-1 та БМП-2

Це перша успішна закупівля через Агентство без участі посередників

Міністерство оборони України зробило першу в історії закупівлю військових товарів через Агентство НАТО з підтримки і постачання.

Про це повідомила місія України при НАТО.

«Вітаємо Міноборони з самостійним виходом на міжнародні конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через Агентство НАТО для потреб ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Вітаємо @DefenceUA з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через @NSPA_NATO для потреб ЗСУ. pic.twitter.com/7MmpKVd3Xk — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) November 30, 2020

Першою закупівлею для потреб Збройних сил України стало придбання гусеничної стрічки для бойових машин піхоти БМП-1 та БМП-2.

До слова, серійне виробництво новітньої артилерійської установки «Богдана»може розпочатися через два роки. У 2018 році Україна презентувала власну колісну САУ-2С22 Богдана, гармата якої має натівський калібр 155-мм. Розробкою САУ займається Краматорський завод машинобудування.

Крім того Україна успішно випробувала новітню РСЗВ «Буревій». Система залпового вогню «Буревій» має замінити застарілі «Урагани» радянського виробництва.

У 2020 році Міноборони анонсувало закупівлі чеські гаубиці Dana M2. У міністерстві заявили, що Dana M2 має достатню автоматизацію, щоб швидко наводитися на ціль та вражати її, і «характеризується високою гнучкістю та автономністю гармати».

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