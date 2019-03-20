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    Україна і Нігерія планують розпочати спільні дослідження в космічній сфері

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    Україна почне співпрацю з Нігерією з метою проведення досліджень космічного простору - Україна і Нігерія планують розпочати спільні дослідження в космічній сфері
    Україна почне співпрацю з Нігерією з метою проведення досліджень космічного простору

    Очікується, що підписання меморандуму сприятиме просуванню української космічної галузі на світових ринках і залучить іноземні інвестиції

    Україна планує укласти з Нігерією меморандум про співробітництво у сфері дослідження космосу. Про це йдеться в розпорядженні Кабінету Міністрів № 136-р від 27 лютого, пишуть у вівторок «Українські Новини».

    Проект меморандуму вже був схвалений Кабміном. Голова Державного космічного агентства Павло Дегтяренко уповноважений його підписати.

    Згідно з документом, Україна почне співпрацю з Нігерією з метою проведення досліджень космічного простору, у тому числі астрофізичних та планетарних, дистанційного зондування Землі, у сферах космічної метеорології, супутникової навігації та космічних комунікацій. Також планується проводити спільне розроблення космічних апаратів.

    Очікується, що підписання меморандуму сприятиме просуванню української космічної галузі на світових ринках і залучить іноземні інвестиції.

    До слова, нещодавно у США успішно випробували двигун українсько-американської ракети Firefly Alpha.

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