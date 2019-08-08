Україна і Туреччина підписали протокол про спільне використання й вивчення космосу



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Підписання протоколу щодо використання та вивчення космосу між Національним космічним агентством України та Національним космічним агентством Турецької Республіки

Протокол біло підписано у присутності президентів України і Туреччини

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга і голова Національного космічного агентства Туреччини Сердар Гусей Йилдирим підписали протокол про спільне використання й вивчення космосу.

Про це стало відомо за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реждепа Таїпа Ердогана, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Після завершення двосторонніх переговорів у присутності глав держав було підписано протокол про домовленості щодо використання та вивчення космосу між Національним космічним агентством України та Національним космічним агентством Турецької Республіки», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 7 серпня в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Після цього Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували чотирьох загиблих на Донбасі українських військовослужбовців.

Зеленський також пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.

Президент України запропонував Туреччині долучитись до відновлення інфраструктури Донбасу.

Президент Ердоган запевнив Зеленського, що Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконної анексії Криму, стійко стоїть на своїх позиціях щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Увечері Зеленський відбув в Стамбул, де 8 серпня візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.