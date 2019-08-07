Зеленський запропонував Туреччині долучитись до відновлення інфраструктури Донбасу



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Наслідки війни на Донбасі

Президент України очікує на активну участь турецької сторони у міжнародному форумі з відновлення Донбасу

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині долучитись до відновлення інфраструктури на Донбасі.

Про це Зеленський заявив на брифінгу із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкар.

«Я також запросив турецьку сторону долучитись до відновлення інфраструктурних об'єктів на сході України. Очікуємо на активну участь турецької сторони у міжнародному форумі з відновлення Донбасу, який ми плануємо провести вже восени в Маріуполі», - заявив Зеленський.

Президент також запросив в Україну турецький бізнес.

«Ми вже розпочали активну роботу у цьому напрямку, і я з радістю запрошую турецький бізнес до нас в Україну. Я особисто виступаю гарантом вашої комфортної роботи в Україні. Давайте зростати разом», - зазначив глава держави.

Нагадаємо, 7 серпня в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Після цього Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували чотирьох загиблих на Донбасі українських військовослужбовців.

Зеленський також пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.

Президент Ердоган запевнив Зеленського, що Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконної анексії Криму, стійко стоїть на своїх позиціях щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Увечері Зеленський відбув в Стамбул, де 8 серпня візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.