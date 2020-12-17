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    Україна має контракти для купівлі вакцин для 2 млн населення – Bloomberg

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    Bloomberg:&nbsp;Україна має можливість отримати вакцин для імунізації 2,1 мільйона людей, що складає 5 % від усього населення - Україна має контракти для купівлі вакцин для 2 млн населення – Bloomberg
    Bloomberg: Україна має можливість отримати вакцин для імунізації 2,1 мільйона людей, що складає 5 % від усього населення
    Фото: pixabay

    Разом із вакцинами від COVAX це дозволить загалом вакцинувати шість мільйонів громадян

    Міністр Максим Степанов сподівається отримати вісім мільйонів доз для чотирьох мільйонів українців у межах ініціативи COVAX, яка схвалила заявку України. Також Україна має закупити вакцини безпосередньо у виробників. І з цим можуть виникнути проблеми, пише Bloomberg. 

    Компанія відстежує підписані контракти із найбільшими виробниками й пише, що вакцина розподілятиметься нерівномірно й може вийти так, що багаті країни зарезервують за собою потрійну кількість доз, а бідні не отримають нічого. Зокрема, і через складності в транспортуванні.

    Україна, згідно підписаних контрактів, має можливість отримати вакцин для імунізації 2,1 мільйона людей, що складає 5 % від усього населення.

    Разом із вакцинами від COVAX це дозволить загалом вакцинувати шість мільйонів громадян.

    За даними The Economist, Україна входить в групу країн, які отримають вакцину останніми – у проміжку з квітня 2022 року до кінця 2023 року

    Для порівняння, Канада має підписаних контрактів на 154 млн населення, що в 4 рази перевищує необхідну кількість для імунізації всього населення. Австралія, наприклад, має вдвічі більше вакцин, згідно контрактів, ніж цього потребує кількість населення.

    Багаті країни, які представляють усього 14% населення світу, закупили 53% усіх найбільш перспективних вакцин від Covid-19 в. Експерти зазначали, що 67 країн із низьким та нижче середнього рівнем доходу ризикують залишитися позаду в цій справі. П'ятеро з них – Кенія, М'янма, Нігерія, Пакистан та Україна – зареєстрували вже майже 1,5 мільйона випадків захворювання.

    За даними МОЗ, у групах ризику перебуває 21 мільйон українців, саме їм насамперед будуть робити щеплення від коронавірусу за державний кошт. Для цілковитої вакцинації всього населення за підрахунками Степанова треба 15 млрд гривень – наразі є в 6 разів менше.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини. 

    Такоє Міністерство охорони здоров’я заявляє, що перші щеплення проти Covid-19 в Україні зможуть зробити в лютому 2021 року.

    Теги: ЗМІ Україна вакцинація коронавірус
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