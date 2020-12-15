МОЗ: Безоплатно від коронавірусу вакцинують 21 млн українців

Міністерство охорони здоров'я розробило чіткий план проведення вакцинації

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні безоплатно вакцинують близько 21 млн людей із груп ризику. Про це міністр повідомив під час брифінгу у вівторок, 15 грудня.

«Міністерство охорони здоров'я розробило чіткий план вакцинації та визначило групи людей, яких ми зобов'язані вакцинувати коштом держави. Таких людей майже 21 млн. Ми вважаємо, що насамперед необхідно вакцинувати медпрацівників, бійців ООС, людей, що перебувають в інтернатах, будинках для людей похилого віку, працівників освіти, Нацполіції, Нацгвардії, людей віком від 60 років, людей із супутніми захворюваннями», – сказав він.

12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса. Згідно з програмою Україна гарантовано отримає безкоштовно вісім мільйонів доз вакцини

Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо. Вакцинація в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.