Багаті країни закупили 53% найкращих вакцин від Covid-19. Бідним не вистачає – Amnesty

Наразі 67 країн із низьким рівнем доходу або рівнем доходу нижче середнього ризикують «залишитися позаду»

Забезпечені держави замовили достатньо доз вакцин від Covid-19. Вони зможуть до кінця 2021 року тричі вакцинувати все своє населення, пише Amnesty International.

Наприклад, Канада зможе провести п'ятикратну вакцинацію кожного канадця. Натомість бідним країнам не вистачає вакцин навіть для повного охоплення медичних працівників та людей із групи ризику.

Повідомляється, що багаті країни, що представляють усього 14% населення світу, наразі закупили 53% всіх багатообіцяльних вакцин.

«Скуповуючи переважну частину світових поставок вакцин, багаті країни порушують свої зобов'язання в галузі прав людини. Натомість, працюючи з іншими над обміном знаннями та розширенням пропозицій, вони могли б допомогти зупинити глобальну кризу Covid-19», – сказав глава Amnesty International Стів Кокберн.

Наразі 67 країн із низьким рівнем доходу або рівнем доходу нижче середнього ризикують «залишитися позаду». П'ять із 67 держав – Кенія, М'янма, Нігерія, Пакистан і Україна – зареєстрували майже 1,5 мільйона випадків захворювання.

Організація зазначає, що близько 70 країн світу зможуть вакцинувати проти COVID-19 тільки одного з десяти людей у наступному році.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

У вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у світі почала масову вакцинацію. Першою вакцинованою людиною стала 90-річна мешканка Північної Ірландії Маргарет Кінан.