МОЗ розраховує отримати вакцину від Covid-19 вже в лютому

Максим Степанов: розраховуємо, що перші вакцини отримаємо вже в першому кварталі 2021 року

За глобальною ініціативою Covax Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини в першому півріччі 2021 року

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що зараз на завершальній стадії знаходяться переговори з декількома виробниками вакцин від коронавірусу. І він розраховує, що перші партії доз Україна отримає в лютому 2021 року.

Про це Степанов заявив в ефірі «Радіо НВ».

За його словами, за глобальною ініціативою Covax Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини в першому півріччі.

«Ми розраховуємо, що перші вакцини отримаємо вже в першому кварталі 2021 року. Зараз ми робимо все можливе, щоб перші дози в Україні з'явилися в лютому», – заявив Степанов.

При цьому він додав, що вакциною в першу чергу будуть вакциновані ті категорії населення, які Міністерство охорони здоров'я може «дуже чітко проконтролювати».

Зокрема, медпрацівники, військовослужбовці, працівники сфери освіти.

Раніше у ВООЗ заявили, що щеплення від коронавірусу не скасовує базових правил під час пандемії – носіння маски та дотримання дистанції.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан.

14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США. Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

Також 14 грудня вакцинація розпочалася в Канаді, в провінціях Онтаріо та Квебек, які найбільш постраждали від пандемії коронавірусу

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.