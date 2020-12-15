МОЗ розраховує отримати вакцину від Covid-19 вже в лютому
За глобальною ініціативою Covax Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини в першому півріччі 2021 року
Про це Степанов заявив в ефірі «Радіо НВ».
За його словами, за глобальною ініціативою Covax Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини в першому півріччі.
«Ми розраховуємо, що перші вакцини отримаємо вже в першому кварталі 2021 року. Зараз ми робимо все можливе, щоб перші дози в Україні з'явилися в лютому», – заявив Степанов.
При цьому він додав, що вакциною в першу чергу будуть вакциновані ті категорії населення, які Міністерство охорони здоров'я може «дуже чітко проконтролювати».
Зокрема, медпрацівники, військовослужбовці, працівники сфери освіти.
Раніше у ВООЗ заявили, що щеплення від коронавірусу не скасовує базових правил під час пандемії – носіння маски та дотримання дистанції.
8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.
Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан.
14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США. Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.
Також 14 грудня вакцинація розпочалася в Канаді, в провінціях Онтаріо та Квебек, які найбільш постраждали від пандемії коронавірусу
У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.