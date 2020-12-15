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    Здоров'я

    МОЗ розраховує отримати вакцину від Covid-19 вже в лютому

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    Максим Степанов:&nbsp;розраховуємо, що перші вакцини отримаємо вже в першому кварталі 2021 року <p></p> - МОЗ розраховує отримати вакцину від Covid-19 вже в лютому
    Максим Степанов: розраховуємо, що перші вакцини отримаємо вже в першому кварталі 2021 року

    Фото: slovoidilo

    За глобальною ініціативою Covax Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини в першому півріччі 2021 року

    Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що зараз на завершальній стадії знаходяться переговори з декількома виробниками вакцин від коронавірусу. І він розраховує, що перші партії доз Україна отримає в лютому 2021 року.

    Про це Степанов заявив в ефірі «Радіо НВ».

    За його словами, за глобальною ініціативою Covax Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини в першому півріччі.

    «Ми розраховуємо, що перші вакцини отримаємо вже в першому кварталі 2021 року. Зараз ми робимо все можливе, щоб перші дози в Україні з'явилися в лютому», – заявив Степанов.

    При цьому він додав, що вакциною в першу чергу будуть вакциновані ті категорії населення, які Міністерство охорони здоров'я може «дуже чітко проконтролювати».

    Зокрема, медпрацівники, військовослужбовці, працівники сфери освіти.

    Раніше у ВООЗ заявили, що щеплення від коронавірусу не скасовує базових правил під час пандемії – носіння маски та дотримання дистанції.

    8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан. 

    14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США.  Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

    Також 14 грудня вакцинація розпочалася в Канаді, в провінціях Онтаріо та Квебек, які найбільш постраждали від пандемії коронавірусу

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Теги: Максим Степанов щеплення вакцинація населення коронавірус
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