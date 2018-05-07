Україна направила Норвегії ноту через карти з російським Кримом

Норвезькі дипломати у відповідь заявили, що впливати на виробника не можуть

Офіційний Київ просить вплинути Норвегію на місцевого виробника головоломок L. A. Larsen, який наразі у Флеккефьорді випускає серію пазлів, серед якої є карта, де Крим і Севастополь належить Росії. Як повідомляють ЗМІ з посиланням на норвезьке видання ABC Nyheter, українській владі про це стало відомо, і посольство України в Норвегії



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Норвезькі дипломати у відповідь заявили, що впливати на виробника не можуть

Офіційний Київ просить вплинути Норвегію на місцевого виробника головоломок L. A. Larsen, який наразі у Флеккефьорді випускає серію пазлів, серед якої є карта, де Крим і Севастополь належить Росії.

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на норвезьке видання ABC Nyheter, українській владі про це стало відомо, і посольство України в Норвегії направило лист до норвезького МЗС із зазначенням, що півострів незаконно анексований Москвою і належить Україні.

«Посольство України хоче звернутися за допомогою до Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії з проханням довести до відома L. A. Larsen інформацію про статус вищезазначених територій у відповідності з міжнародним правом і негайно припинити виробництво таких карт і відкликати вже надрукований тираж розповсюдження і продажу», - йдеться в листі.

Фроде Андерсен, голова відділу МЗС Норвегії з комунікацій, зазначив в коментарі ABC Nyheter, що в країні не існує правил, пов'язаних з виробництвом або продажем такого типу карт і головоломок. З цієї причини, зазначає дипломат, у відомства немає підстав для розгляду в цій справі.

Видання зазначає, що L. A. Larsen випускає неймовірну кількість різних головоломок на багатьох мовах, а також має інтернет-магазин, орієнтований на норвезький ринок. Виробничі потужності компанії досить невеликі: на даний момент на заводі, де виробляються настільні ігри, працює всього сім чоловік.

«Так, ми задавалися питанням, чи буде яка-небудь на це реакція», - коментує виробництво карт генеральний директор компанії Ларс Крістіан Ларсен.

Його батько почав виробництво головоломок в 1953 році. Тепер компанія, в якій працюють сім чоловік, експортує головоломки 30-40 країн світу. Ларсен підтверджує, що компанія продає головоломки з картами, де оскаржена територія Криму включена до складу Росії, але зазначає, що українські версії пазлів отримають Крим у складі України.

«У нас дві версії. Одна версія зроблена для Росії, яка, до речі, є нашим найбільшим клієнтом. Але ми продаємо свою продукцію і в Росії, і в Україну. А в українській версії Крим вказаний українським у версії, яку ми відправляємо туди. Це складне питання для нас. Ми не політики. Ми повинні чинити так, як нам кажуть наші клієнти, і не бажаємо займати якусь політичну позицію», - відзначає голова компанії.