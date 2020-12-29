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    «Нема такого місця, як Україна». Netflix знімає фільм, де одна з героїнь заперечила існування України

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    <p>Платформа Netflix випустила фільм Death to 2020, над яким працювали автори серіалу Чорне дзеркало</p> - «Нема такого місця, як Україна». Netflix знімає фільм, де одна з героїнь заперечила існування України

    Платформа Netflix випустила фільм Death to 2020, над яким працювали автори серіалу Чорне дзеркало

    Фото: Netflix

    У фільмі актори грають псевдоекспертів, які коментують події 2020 року

    Netflix знімає новий фільм Death to 2020 в якій героїня актриса Ліза Кудроу заявляє, що України не існує. Трейлер фільму опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

    Під час однієї зі сцен зірка «Друзів» Ліза Кудроу у контексті імпічменту президенту США Дональда Трампа каже, що «немає такого місця, як Україна».

    Картина знята у псевдодокументальному форматі, а на головні ролі запросили таких яскравих акторів, як Семюел Л. Джексон, Г'ю Грант, Ліза Кудроу, Кумейл Нанджіані та інші.

    Детальніше переклав Бабель:

    Сценарій фільму Death to 2020 написав шоураннер культового серіалу «Чорне Дзеркало» Аннабель Джонс і Чарлі Брукер, а режисером виступив Ел Кемпбелл.

    Своє творіння творці описали, як «комедію-катарсис про 2020 року який ви ніколи не забудете, хоч вже зараз хотіли б ніколи не згадувати».

    Нагадаємо, що Netflix планує ввести фоновий режим для користувачів смартфонів.

    Як повідомляв «Главком», Netflix працює над створенням українського інтерфейсу.

    Крім того, Netflix пропонує перегляд фільмів, серіалів і шоу – як власного виробництва, так і тих, на які він отримав ліцензію. Деякі з них високо оцінювалися критиками й глядачами. На цьогорічній телепремії «Еммі» Netflix отримав рекордні 160 номінацій.

    Також, Netflix зніме Україні комедійний бойовик з Ван Дамом у головній ролі.

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    Теги: США трейлер Україна актриса фільм
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