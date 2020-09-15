Netflix працює над створенням українського інтерфейсу

«Це (локалізація – ред.) досить довгий і трудомісткий процес, до якого долучена не одна технічна команда. Очікується, що роботи займуть близько року», – уточнило джерело.

На питання, чи означає цей крок компанії також розширення кількості субтитрованих українською фільмів і серіалів Netflix, нам відповісти відмовилися.

Стриминґовий сервіс Netflix є одним із найбільших сервісів для розваг у світі. Станом на квітень 2020 року понад 182 мільйони людей по всьому світу оформили на нього підписку.

Нагадаємо, що Netflix пропонує перегляд фільмів, серіалів і шоу – як власного виробництва, так і тих, на які він отримав ліцензію. Деякі з них високо оцінювалися критиками й глядачами. На цьогорічній телепремії «Еммі» Netflix отримав рекордні 160 номінацій.

Також, Netflix зніме Україні комедійний бойовик з Ван Дамом у головній ролі.

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