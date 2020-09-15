  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Netflix працює над створенням українського інтерфейсу

    • Розсилка
    Стриминґовий сервіс Netflix є одним із найбільших сервісів для розваг у світі - Netflix працює над створенням українського інтерфейсу
    Стриминґовий сервіс Netflix є одним із найбільших сервісів для розваг у світі

    Чекати на локалізацію доведеться до 2021 року

    Стриминґовий сервіс Netflix займається розробкою локалізації свого інтерфейсу для користувачів з України. Про це нам повідомило джерело, близьке до компанії.

    «Це (локалізація – ред.) досить довгий і трудомісткий процес, до якого долучена не одна технічна команда. Очікується, що роботи займуть близько року», – уточнило джерело.

    На питання, чи означає цей крок компанії також розширення кількості субтитрованих українською фільмів і серіалів Netflix, нам відповісти відмовилися.

    Стриминґовий сервіс Netflix є одним із найбільших сервісів для розваг у світі. Станом на квітень 2020 року понад 182 мільйони людей по всьому світу оформили на нього підписку.

    Нагадаємо, що Netflix пропонує перегляд фільмів, серіалів і шоу – як власного виробництва, так і тих, на які він отримав ліцензію. Деякі з них високо оцінювалися критиками й глядачами. На цьогорічній телепремії «Еммі» Netflix отримав рекордні 160 номінацій.

    Також, Netflix зніме Україні комедійний бойовик з Ван Дамом у головній ролі.

     Читайте також: 
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies