Netflix планує ввести фоновий режим для користувачів смартфонів, – ЗМІ

У цьому році сервіс запустив функцію контролю над швидкістю відтворення і функцію блокування екрану, а тепер збирається запропонувати користувачам фоновий режим

Це дасть можливість користувачам вимикати відео при перегляді шоу і залишати тільки звук

Стрімінгова платформа планує ввести тестовий режим у додатках для Android. Про це повідомляє видання Android Police.

Така опція допоможе зберегти мобільний трафік при перегляді улюблених шоу і дасть можливість прослуховувати стендапи і ток-шоу без необхідності відволікатися на картинку.

Вперше про цю функцію у жовтні написало видання XDA Developers у матеріалі про розбір додатку Netflix, однак тоді опція не працювала.

Тепер можливість відключити відео надали деяким передплатникам: у верхній частині екрану програми з'явилася спеціальна кнопка. Після її активації залишається тільки порожній екран, на якому зображаються елементи управління.

У такому режимі можна прослуховувати ситкоми, стендап-шоу і документальні фільми. За допомогою функції відключення відео Netflix буде розвивати аналог подкастів. Коли опція з'явиться на пристроях iOS, не повідомляється. Офіційних підтверджень запуску теж немає.

Netflix – американська стрімінгова платформа з великою бібліотекою серіалів і фільмів, доступ до якої відкривається користувачам через підписку.

У кінці 2019 року на стрімінгу налічувалося 1784 телешоу і 2600 фільмів. Станом на квітень 2020 року понад 182 мільйони людей по всьому світу оформили на нього підписку.

Як повідомляв «Главком», Netflix працює над створенням українського інтерфейсу.

Нагадаємо, що Netflix пропонує перегляд фільмів, серіалів і шоу – як власного виробництва, так і тих, на які він отримав ліцензію. Деякі з них високо оцінювалися критиками й глядачами. На цьогорічній телепремії «Еммі» Netflix отримав рекордні 160 номінацій.

Також, Netflix зніме Україні комедійний бойовик з Ван Дамом у головній ролі.