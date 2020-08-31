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    Netflix відкрив безкоштовний доступ до восьми своїх фільмів та серіалів

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    <span>Доступ буде відкрито для близько 200 країн</span> - Netflix відкрив безкоштовний доступ до восьми своїх фільмів та серіалів
    Доступ буде відкрито для близько 200 країн

    Для їхнього перегляду не потрібно купувати підписку

    Стримінговий сервіс Netflix зробив безкоштовним перегляд восьми серіалів та фільмів власного виробництва. Про це пише TechCrunch.

    У відкритий доступ виклали такі фільми та серіали:

    • «Дивні дива»;
    • «Загадкове вбивство»;
    • «Еліта»;
    • «Пташиний короб»;
    • «Коли вони нас побачать»;
    • «Два Папи»;
    • «Наша планета»;
    • «Грейс і Френкі».

    Зазначається, що доступ буде відкрито для близько 200 країн, де працює сервіс. Для їхнього перегляду не потрібно буде реєструватися та купувати підписку.

    «Ми вивчаємо різні маркетингові акції, щоб залучити нових учасників і дати їм чудові враження від Netflix», – зазначили у Netflix.

    Раніше повідомлялося про те, що Netflix опубликовал тизер фильма про молодшу сестру Шерлока Холмса. 

    Також, Netflix зніме Україні комедійний бойовик з Ван Дамом у головній ролі.

    кіно серіал фільм
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