Netflix відкрив безкоштовний доступ до восьми своїх фільмів та серіалів



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Доступ буде відкрито для близько 200 країн

Для їхнього перегляду не потрібно купувати підписку

Стримінговий сервіс Netflix зробив безкоштовним перегляд восьми серіалів та фільмів власного виробництва. Про це пише TechCrunch.

У відкритий доступ виклали такі фільми та серіали:

«Дивні дива»;

«Загадкове вбивство»;

«Еліта»;

«Пташиний короб»;

«Коли вони нас побачать»;

«Два Папи»;

«Наша планета»;

«Грейс і Френкі».

Зазначається, що доступ буде відкрито для близько 200 країн, де працює сервіс. Для їхнього перегляду не потрібно буде реєструватися та купувати підписку.

«Ми вивчаємо різні маркетингові акції, щоб залучити нових учасників і дати їм чудові враження від Netflix», – зазначили у Netflix.

Раніше повідомлялося про те, що Netflix опубликовал тизер фильма про молодшу сестру Шерлока Холмса.

Також, Netflix зніме Україні комедійний бойовик з Ван Дамом у головній ролі.