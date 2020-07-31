  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    Netflix зніме Україні комедійний бойовик з Ван Дамом у головній ролі

    • Розсилка
    <p>Жан-Клод Ван Дам (ліворуч) та міністр культури України Олександр Ткаченко</p> - Netflix зніме Україні комедійний бойовик з Ван Дамом у головній ролі

    Жан-Клод Ван Дам (ліворуч) та міністр культури України Олександр Ткаченко

    Фото: Олександр Ткаченко/Facebook

    В Україні зніматимуть комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні

    Стрімінговий сервіс Netflix вперше зніматиме свій фільм в Україні, розповів міністр культури Олександр Ткаченко.

    Про це він повідомив у Facebook.

    За словами міністра, йдеться про комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні – The Last Mercenary («Останній найманець»), левова частка зйомок відбудеться у Києві, ще частина — у Парижі.

    «За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів — Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов», — уточнив Ткаченко.

    Для підтвердження цього Ткаченко зробив фото із зірокивм актором

    За роботу відповідальні міжнародна кінокомпанія Apple Tree і вітчизняні Star Media.

    Зйомки вже стартували і триватимуть до осені. Продюсери — Влад Ряшин, Жан-Шарль Леві та Оліас Барко. Режисер — Девід Шарон, оператор-постановник — Т’єррі Арбогаст.

    Також Ткаченко висловив сподівання, що ця стрічка стане першою, яка отримає рібейти за новим законом про кіно в України.

    Рібейти — відшкодування частини витрат на зйомки фільмів в України. У жовтні 2019 року депутати внесли зміни до закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні», який передбачає повернення іноземним кіновиробникам 25% витрат на зйомки фільмів в Україні. 

     

    Мінкульт міністр кіно мистецтво фільм Олександр Ткаченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ