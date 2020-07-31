Netflix зніме Україні комедійний бойовик з Ван Дамом у головній ролі



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Жан-Клод Ван Дам (ліворуч) та міністр культури України Олександр Ткаченко Фото: Олександр Ткаченко/Facebook

В Україні зніматимуть комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні

Стрімінговий сервіс Netflix вперше зніматиме свій фільм в Україні, розповів міністр культури Олександр Ткаченко.

Про це він повідомив у Facebook.

За словами міністра, йдеться про комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні – The Last Mercenary («Останній найманець»), левова частка зйомок відбудеться у Києві, ще частина — у Парижі.

«За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів — Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов», — уточнив Ткаченко.

Для підтвердження цього Ткаченко зробив фото із зірокивм актором

За роботу відповідальні міжнародна кінокомпанія Apple Tree і вітчизняні Star Media.

Зйомки вже стартували і триватимуть до осені. Продюсери — Влад Ряшин, Жан-Шарль Леві та Оліас Барко. Режисер — Девід Шарон, оператор-постановник — Т’єррі Арбогаст.

Також Ткаченко висловив сподівання, що ця стрічка стане першою, яка отримає рібейти за новим законом про кіно в України.

Рібейти — відшкодування частини витрат на зйомки фільмів в України. У жовтні 2019 року депутати внесли зміни до закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні», який передбачає повернення іноземним кіновиробникам 25% витрат на зйомки фільмів в Україні.