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    Україна очолила впливову організацію щодо судноплавства

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    Дунайська комісія - це міжурядова організація, створена у 1948 для виконання Дунайської конвенції - Україна очолила впливову організацію щодо судноплавства
    Дунайська комісія - це міжурядова організація, створена у 1948 для виконання Дунайської конвенції
    Фото з відкритих джерел

    Головою комісії на 2021-2023 роки обрана Любов Непоп

    Україна вперше за 70 років очолить Дунайську комісію - міждержавний орган, що узгоджує режим судноплавства на Дунаї; її очолить посол України в Угорщині. 

    Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    «Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію. Головою на 2021-2023 роки обрана наша пані посол в Угорщині Любов Непоп. Головування України є визнанням авторитету нашої держави в регіоні, сприятиме її євроінтеграції та економічному розвитку», - написав глава МЗС у своєму Twitter.

    Дунайська комісія - це міжурядова організація, створена у 1948 для виконання Дунайської конвенції. Її головні завдання - забезпечувати уніфікацію норм та взаємне визнання документів задля вільного й безпечного судноплавства на Дунаї, що є основною водною артерією Центральної Європи.  

    Членами Дунайської комісії є Австрія, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Болгарія, Румунія, Молдова, Сербія, Хорватія, Україна та Росія. Засідання відбуваються у Будапешті.

    Також нагадаємо, що наприкінці літа між Україною та Румунією запрацювала поромна переправаПоромна переправа Орлівка-Ісакча, яка з'єднує по річці Дунай Україну і Румунію, проходила тестові випробування ще у вересні 2019 року. Переправа споруджена в найвужчому місці Дунаю - ширина річки тут не перевищує 900 метрів. 

    Крім того у вересні в Ізмаїлі Одеської області проходили спільні навчання Військово-Морських Сил України і Військово-Морських Сил Румунії Riverine-2020. Навчання проводились на річці Дунай і відпрацьовувалися за стандартами НАТО.

     

    Теги: МЗС посол корабель Україна річка Дунай Дмитро Кулеба
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