Україна очолила впливову організацію щодо судноплавства

Дунайська комісія - це міжурядова організація, створена у 1948 для виконання Дунайської конвенції

Головою комісії на 2021-2023 роки обрана Любов Непоп

Україна вперше за 70 років очолить Дунайську комісію - міждержавний орган, що узгоджує режим судноплавства на Дунаї; її очолить посол України в Угорщині.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію. Головою на 2021-2023 роки обрана наша пані посол в Угорщині Любов Непоп. Головування України є визнанням авторитету нашої держави в регіоні, сприятиме її євроінтеграції та економічному розвитку», - написав глава МЗС у своєму Twitter.

Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію. Головою на 2021-2023 роки обрана наша пані посол в Угорщині Любов Непоп. Головування України є визнанням авторитету нашої держави в регіоні, спрятиме її євроінтеграції та економічному розвитку. pic.twitter.com/VnWzicOkkX — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 11, 2020

Дунайська комісія - це міжурядова організація, створена у 1948 для виконання Дунайської конвенції. Її головні завдання - забезпечувати уніфікацію норм та взаємне визнання документів задля вільного й безпечного судноплавства на Дунаї, що є основною водною артерією Центральної Європи.

Членами Дунайської комісії є Австрія, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Болгарія, Румунія, Молдова, Сербія, Хорватія, Україна та Росія. Засідання відбуваються у Будапешті.

Також нагадаємо, що наприкінці літа між Україною та Румунією запрацювала поромна переправа. Поромна переправа Орлівка-Ісакча, яка з'єднує по річці Дунай Україну і Румунію, проходила тестові випробування ще у вересні 2019 року. Переправа споруджена в найвужчому місці Дунаю - ширина річки тут не перевищує 900 метрів.

Крім того у вересні в Ізмаїлі Одеської області проходили спільні навчання Військово-Морських Сил України і Військово-Морських Сил Румунії Riverine-2020. Навчання проводились на річці Дунай і відпрацьовувалися за стандартами НАТО.