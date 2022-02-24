Україна офіційно закрила небо для цивільних літаків

Надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України призупиняється

Україна офіційно оголосила про закриття повітряного простору для цивільних літаків. Рішення ухвалили через напад Росії на Україну. Про це повідомляє пресслужба «Украерорух».

«Засновуючись на терміновому повідомленні Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації ОЦВС України вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору Украіни для цивільних користувачів повітряного простору», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні.

Нагадаємо, обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.

У Києві, Харкові та іншим містам України чутно вибухи.