«Гради» б‘ють вздовж усього кордону, – журналіст
Обстріли розпочали разом з виступом президента Росії
«Гради« б‘ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира. Про це повідомляє український військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерело в прикордонній службі.
Обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.
Ракетні удари почались по Києву, Харкову та іншим містам України.
Журналіст зазначає, що крилатими та балістичними ракетами обстрілюють стратегічні об’єкти Києва.
Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.