  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Гради» б‘ють вздовж усього кордону, – журналіст

    «Гради» б‘ють вздовж усього кордону, – журналіст

    Обстріли розпочали разом з виступом президента Росії

    «Гради« б‘ють вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира. Про це повідомляє український військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерело в прикордонній службі.

    Обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.

    Ракетні удари почались по Києву, Харкову та іншим містам України.

    Журналіст зазначає, що крилатими та балістичними ракетами обстрілюють стратегічні об’єкти Києва.

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

    Теги: Путін обстріл журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Гради» б‘ють вздовж усього кордону, – журналіст