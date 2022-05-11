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    США виділять $40 млрд для України

    Палата представників США схвалила пакет підтримки, пропонований Байденом - США виділять $40 млрд для України
    Палата представників США схвалила пакет підтримки, пропонований Байденом
    фото з відкритих джерел

    Проєкт узгоджений двома палатами

    Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд. Проєкт отримав двопартійну підтримку. Про це стало відомо з трансляції засідання Палати представників США.

    Спочатку президент США запитував у Конгресу $33 млрд. Але законодавці мають намір додатково виділити $3,4 млрд на військову допомогу і $3,4 млрд на гуманітарні питання.

    Початковий запит Байдена в розмірі $33 млрд для України повинен був розподілитися так: $20,4 млрд направлялося у вигляді військової допомоги, $8,5 млрд – у вигляді економічної допомоги і $3 млрд – на вирішення гуманітарних питань і проблем глобальної продовольчої безпеки.

    Раніше стало відомо, що «демократи» мають намір проголосувати за виділення Україні військової допомоги в розмірі $40 млрд.

    Нагадаємо, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

    Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    Також сенатори США пропонують визнати Росію державою-спонсоркою тероризму.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна президент окупація #stoprussia
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    США виділять $40 млрд для України