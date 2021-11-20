Україна отримала два французькі гвинтокрили компанії Airbus Helicopters (фото)

В МВС заявляють, що Н-125 - це одні з кращих машин у своєму класі

В МВС заявляють, що Н-125 - це одні з кращих машин у своєму класі

Прикордонники використають гвинтокрили на кордоні з Білоруссю

Авіаційні підрозділи Державної прикордонної служби України отримали два французькі гвинтокрили Н-125 компанії Airbus Helicopters. Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, гелікоптери використовуватимуть для охорони ділянки кордону з Білоруссю.

Зазначається, що прикордонники з січня 2020 року вже отримували два гелікоптери типу Н-125. Однак нові машини, які прибули до Києва сьогодні, краще укомплектовані. Їх оснащено супутниковими передавачами, гучномовцями, системами цифрового зв'язку, спеціалізованими авіаційними прожекторами, камерами з високою роздільною здатністю Flir, електричними лебідками та аварійним плавучим спорядженням.

«Сьогодні прикордонники отримали чергові два гелікоптера Н-125, які допомагатимуть охороняти державний кордон. Їх оснащено найбільш сучасним обладнанням. Воно дозволяє вдень та вночі контролювати рубежі держави на багато кілометрів за рахунок спеціалізованих камер та пошукового прожектора. Відео з камер можна відразу передавати в наземний командний пункт. Це потужне посилення ДПСУ, а безпека кордонів на сьогодні є для МВС одним з основних пріоритетів», – зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

Також сказано, що досвід використання перших двох легких гелікоптерів у 2020 році показав економічність та ефективність їхнього застосування у цілях охорони державного кордону (загальний наліт перших двох машин складає близько 900 год.)

У МВС заявляють, що Н-125 – це одні з кращих машин у своєму класі. У 2005 році гелікоптер такої модифікації побив світовий рекорд і здійснив посадку на горі Еверест на рівні 8850 м над рівнем моря.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2021 року до України відправлять 22 французькі вертольоти.

Загалом у межах контракту до України мають прибути 55 гелікоптерів французького виробництва: Н125 для Державної прикордонної служби України, Н145 для Національної поліції України та Н225 для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії.

На озброєнні Держприкордонслужби перебувають легкі патрульні літаки та транспортні літаки Diamont, Ан-24, Ан-26 та 72-П; середні вертольоти Мі-8МТ та AIRBUS Н125; безпілотні авіаційні комплекси короткої тривалості польоту (І класу).

Національна поліція України використовує гелікоптери AIRBUS HELICOPTERS Н145.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів виділив 106 млн гривень із резервного фонду державного бюджету на відновлення авіаційної техніки, яка використовується у ліквідації надзвичайних ситуацій та для виконання інших завдань цивільного захисту.