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    Литва створила військову базу на кордоні з Білоруссю

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    Збройні сили Литви створили військову базу біля білоруського кордону&nbsp; - Литва створила військову базу на кордоні з Білоруссю
    Збройні сили Литви створили військову базу біля білоруського кордону 
    Фото з відкритих джерел

    На базі живуть литовські солдати, які мають допомагати прикордонній службі

    Збройні сили Литви створили військову базу біля кордону з Білоруссю, щоб розмістити додатковий контингент військовослужбовців для посилення охорони кордону. Про це повідомили литовські збройні сили.

    Передову оперативну базу звели в промисловому районі міста Друскінінкай поблизу кордонів з Білоруссю та Польщею. Там живуть литовські солдати, які мають допомагати Державній прикордонній службі.

    Таку базу розгортають під час різних операцій та місій, а сама вона має намети, їдальню, санітарні зони та інші необхідні послуги.

    Нагадаємо, Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю областях. Міністр зазначив, що також на кордоні будуть збудовані тимчасові укріплення у тих місцях, де можлива масова присутність мігрантів.

    Також Монастирський заявляв, що для кордонів України немає прямої загрози від мігрантів, які зараз перебувають на кордоні Білорусі та Польщі.

    Тим часом, як повідомляють польські прикордонники, лише протягом 13 листопада було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Щодо 77 осіб було винесено рішення про видворення з Польщі. Також були дві силові спроби перетину кордону.

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    Теги: прикордонники Польща надзвичайний стан Литва
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    Литва створила військову базу на кордоні з Білоруссю