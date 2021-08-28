До кінця року Україна отримає ще 22 французькі вертольоти. Зараз маємо 17 таких

Вертольоти прибудуть в межах контракту, підписаного 29 серпня 2018 року між Міністерством внутрішніх справ України та французькою компанією Airbus Helicopters SAS

До кінця 2021 року до України відправлять 22 французькі вертольоти, повідомиляє у пресслужба МВС.

Загалом у межах контракту до України мають прибути 55 гелікоптерів французького виробництва: Н125 для Державної прикордонної служби України, Н145 для Національної поліції України та Н225 для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії.

Вертольоти пристосовані до аеромедичної евакуації, рятувальних операцій, підтримання громадського порядку, антитерористичних та спеціальних операцій, підтримки охорони на державних кордонах і підтримання порядку на дорогах.

Станом на 28 серпня у системі МВС уже працюють 17 французьких гелікоптерів:

2 типу Н125 для Держприкордонслужби;

5 типу Н145 для Нацполіції;

6 типу Н225 для ДСНС;

4 типу Н225 для Нацгвардії.

Контракт не обмежується лише постачанням авіаційної техніки. Українські авіатори також проходять навчання на базах тренінг-центрів у Франції та Німеччині, а також на фондах авіаційних підрозділів в Україні.

Так, станом на сьогодні фахівці підготували до виконання завдань 172 людини з-поміж авіаційного персоналу.

Якою є система авіаційної безпеки МВС сьогодні?

Туди входять літаки Ан-32П, Ан-26 і Ан-3, а також вертольоти Мі-8МТ, Мі-8Т, ЕС-145 Eurocopter, H225 Super Puma. Вони потрібні для пошуково-рятувальних операцій, гасіння пожеж, розвідки зон надзвичайної ситуації, довезення гуманітарних вантажів та виконання завдань санітарної авіації ДСНС.

А ще є літаки Ан-26 та Ан-72 і вертольоти Мі-8, Мі-2 та AIRBUS HELICOPTERS EC 225 LP. Серед безпілотників – Fly-eye, KS-1, Raven, RQ-11В, «Фурія» та МАРА-2М.

На озброєнні Держприкордонслужби перебувають легкі патрульні літаки та транспортні літаки Diamont, Ан-24, Ан-26 та 72-П; середні вертольоти Мі-8МТ та AIRBUS Н125; безпілотні авіаційні комплекси короткої тривалості польоту (І класу).

Національна поліція України використовує гелікоптери AIRBUS HELICOPTERS Н145.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів виділив 106 млн гривень із резервного фонду державного бюджету на відновлення авіаційної техніки, яка використовується у ліквідації надзвичайних ситуацій та для виконання інших завдань цивільного захисту.