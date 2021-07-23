Літаки та вертольоти ДСНС відремонтують за 106 мільйонів
За ці гроші доведуть до ладу 19 одиниць техніки
Кабінет Міністрів виділив 106 млн гривень із резервного фонду державного бюджету на відновлення авіаційної техніки, яка використовується у ліквідації надзвичайних ситуацій та для виконання інших завдань цивільного захисту.
Відповідне розпорядження було розроблене Міністерством економіки, повідомляє пресслужба міністерства.
«Для уряду вкрай важливо підтримувати авіаційну техніку ДСНС у справному стані», – прокоментував ухвалене рішення перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко.
Кошти будуть спрямовані на відновлення семи літаків та 12 вертольотів, які є на сьогодні несправними.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський нагородив ученицю 7-го класу Ясінянської загальноосвітньої середньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Рахівського району Закарпатської області Тетяну Тулайдан медаллю «За врятоване життя».