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    Літаки та вертольоти ДСНС відремонтують за 106 мільйонів

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    Украй важливо підтримувати авіаційну техніку ДСНС у справному стані - Літаки та вертольоти ДСНС відремонтують за 106 мільйонів
    Украй важливо підтримувати авіаційну техніку ДСНС у справному стані

    За ці гроші доведуть до ладу 19 одиниць техніки

    Кабінет Міністрів виділив 106 млн гривень із резервного фонду державного бюджету на відновлення авіаційної техніки, яка використовується у ліквідації надзвичайних ситуацій та для виконання інших завдань цивільного захисту.

    Відповідне розпорядження було розроблене Міністерством економіки, повідомляє пресслужба міністерства.

    «Для уряду вкрай важливо підтримувати авіаційну техніку ДСНС у справному стані», – прокоментував ухвалене рішення перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко.

    Кошти будуть спрямовані на відновлення семи літаків та 12 вертольотів, які є на сьогодні несправними.

    Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський нагородив ученицю 7-го класу Ясінянської загальноосвітньої середньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Рахівського району Закарпатської області Тетяну Тулайдан медаллю «За врятоване життя».

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    Теги: міністр ДСНС гроші Олексій Любченко
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    Літаки та вертольоти ДСНС відремонтують за 106 мільйонів