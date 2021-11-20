Україна хоче продовжити контракт на транзит газу на 15 років, – Шмигаль

Україна продовжує переговори щодо продовження транзиту газу до Європи на 15 років

Українська газотранспортна система готова вдвічі збільшити обсяги прокачування газу в Європу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з європейськими партнерами йдуть переговори про можливість продовжити контракт на транзит газу на 15 років. Він також зазначив, що українська. Про це він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Контракт (щодо транзиту газу - ред.) сьогодні існуючий ми хочемо продовжити. Тому ми ведемо переговори з нашими європейськими партнерами, тому що від них теж залежить його продовження. Для нас ідеальним терміном є продовження на 15 років цих умов», – сказав Шмигаль.

За його словами, на переговорах Україна запропонувала збільшити понад умови контракту транзит до 55 млн кубометрів.

«Ось цей надлишок ми готові транзитувати за ціною вдвічі нижчою, ніж в існуючому контракті. Ми готові транзитувати вдвічі більше, система до цього готова»,– додав прем'єр-міністр.

Раніше у Кремлі вигадали новий пропагандистський міф, чому не можна качати газ через Україну.

Як відомо, американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

У листопаді РФ відмовилася збільшити транзит газу через Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Раніше Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.

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