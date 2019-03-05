Корупція в «оборонці»: президент вимагає термінового розслідування



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Артур Герасимов зауважив, що під час виборчої кампанії б’ють саме по відновленій армії, «що є нарешті в країні»

За журналістським розслідуванням по «оборонці» стоїть імідж оновленої української армії, - нардеп

Президент України Петро Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці». Про це в ефірі програми «Свобода слова» заявив голова фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов, йдеться на партійному сайті.

Як зазначив Герасимов, за журналістським розслідуванням по «оборонці» стоїть імідж оновленої української армії і саме тому президент України Петро Порошенко вимагає його термінового розслідування.

Голова фракції БПП також наголосив, що розслідування треба починати вже сьогодні. «Де НАБУ, де Ситник?! Порошенко діяв, як сильний політичний лідер, тому було звільнено Гладковського і відразу пішло звернення до НАБУ», – сказав Герасимов в ефірі телеканалу ICTV.

На переконання Герасимова, звільнення Гладковського не варто розуміти, ані як визнання провини, ані як визнання того, що журналістське розслідування є «фейком».

Водночас, нардеп наголосив, що розслідування має проводити НАБУ, бо йому довіряють люди і воно нікому непідконтрольне. «Тому НАБУ має провести термінове розслідування, бо суспільство має знати правду», – додав голова фракції БПП.

Герасимов також звернув увагу на те, що жоден представник із попередньої влади не звільняв з посад підозрюваних осіб.

«Вони завжди захищали своїх до останнього. Тимошенко навіть зараз захищає Мангера, як колись захищала Лозинського», – зазначив парламентар.

Герасимов наголосив, що чітка позиція президента України полягає у тому, що армія є найвищою цінністю держави. «Тому, хто крав на армії – буде сидіти в тюрмі. Жодні посади і жодні чини його не врятують!», – підкреслив голова фракції БПП.

Герасимов також зауважив, що під час виборчої кампанії б’ють саме по відновленій армії, «що є нарешті в країні».

«І я ненавиджу гадів, які займаються політиканством на державі і політиканством на наших успіхах. І найбільше займаються критикою і політиканством ті, хто цю армію розкрадав і розвалював. І нападають на того, хто цю армію відновив», - заявив Герасимов.

Також голова фракції БПП звернув увагу на те, що президент Петро Порошенко витратив 500 мільйонів грн власних заощаджень на відновлення української армії.

«Наприклад, на відновлення мережі ПВО навколо Києва, яку ці «чесні» персонажі розвалили і розікрали. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради довела причетність «чесного товариша» Гриценка до розкрадання армії в урядах Тимошенко, Януковича і ще п’ять років, коли він був керівником парламентського Комітету з питань Нацбезпеки та оборони», – сказав Артур Герасимов.