У Києві розпочалося засідання РНБО щодо «Укроборонпрому»



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Засідання РНБО відбулося 6 березня 2019 року

За словами президента, за діяльністю оборонного сектору має бути розширений урядовий, парламентський та суспільний контроль

Рада національної безпеки та оборони України під головуванням президента Петра Порошенка проводить у середу, 6 березня, засідання щодо реформування державного концерну «Укроборонпром» та посилення прозорості його діяльності.

Раніше 4 березня Порошенко доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони Олександру Турчинову найближчим часом скликати засідання РНБО щодо реформування «Укроборонпрому». За словами Порошенка, за діяльністю оборонного сектору має бути розширений урядовий, парламентський та суспільний контроль.

Нагадаємо, США радять Україні провести повний аудит «Укроборонпрому».

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Президент Петро Порошенко вимагає термінового розслідуванняоприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

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