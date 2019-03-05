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    США радять Україні провести повний аудит «Укроборонпрому»

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    Посол США в Україні Марі Йованович закликала провести незалежний аудит державного оборонного концерну&nbsp; - США радять Україні провести повний аудит «Укроборонпрому»
    Посол США в Україні Марі Йованович закликала провести незалежний аудит державного оборонного концерну 

    Аудит, за словами посла, допоможе в боротьбі з корупцією у секторі нацбезпеки

    Кабінет міністрів України має провести повний аудит «Укроборонпрому» і розсекретити накази для подолання корупції в оборонній сфері.

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    Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович під час інформаційного марафону «Діалоги в часі».

    «Уряд України має провести повний аудит «Укроборонпрому» і розсекретити накази. Це допоможе боротьбі з корупцією в секторі оборони і зробить цю систему більш прозорою. Таким чином і ліки, і зброя будуть прозоро потрапляти до рук українських бійців», - сказала Йованович.

    Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

    Слід додати, Турчинов скличе засідання РНБО щодо реформування «Укроборонпрому».

    Президент України Петро Порошенко вимагає термінового розслідуванняоприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці». 

    Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

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