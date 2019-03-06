РНБО ініціює міжнародний аудит «Укроборонпрому»



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У Києві 6 березня відбулось засідання РНБО Фото: Укрінформ

Комплексна ревізія має відбутись щодо усіх контрактів оборонного концерна

Президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».

Про це він сказав на засіданні РНБО 6 березня.

«По-перше, ми ініціюємо комплексний міжнародний аудит концерну «Укроборонпром», комплексну ревізію усіх контрактів», - заявив президент.

«По-друге, пропоную негайно вирішити питання щодо розширення складу Наглядової ради концерну за рахунок міжнародних фахівців з країн-партнерів, які є членами НАТО», - додав він.

За його словами, аудит продемонструє міжнародним партнерами України «повну відкритість і прозорість» в питанні реформування концерну.

Щодо Наглядової ради то, Порошенко заявив, що це пришвидшить досягти підприємствами «Укроборонпрому» стандартів, необхідних для вступу до НАТО.

Нагадаємо, США радять Україні провести повний аудит «Укроборонпрому».

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Президент Петро Порошенко вимагає термінового розслідуванняоприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

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