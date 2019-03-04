Розтрата в Оборонпромі: прокуратура повідомила підозри п’ятьом фігурантам



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Павло Барбула, колишній директор компанії «Спецтехноекспорт»

До суду готуються клопотання про обрання запобіжних заходів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 5 чинним та колишнім посадовцям «Спецтехноекспорту», що входить до складу держконцерну «Укроборонпром», про підозру у розкраданні 55 млн грн підприємства

Про це повідомляє САП у Facebook.

Про підозру повідомили колишньому директору «Спецтехноекспорт», причетного до організації злочинної схеми розтрати коштів, яка завдала державному підприємству збитків на суму 55,5 млн гривень.

Ще чотирьом чинним та колишнім високопосадовцям «Спецтехноекспорт» також повідомили про підозри.

Посадовців підозрюють у вчиненні службового підроблення та умисної, з використанням службового становища за попередньою змовою розтрати майна, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Під час досудового розслідування встановили, що колишній директор «Спецтехноекспорт» зі своїми заступниками, директором департаменту та завідувачем сектора цього підприємства організували схему виводу коштів підприємства закордон на користь іноземної юридичної особи.

Наразі зазначені особи, у тому числі колишній та нинішній директори дочірнього підприємства, затримані в порядку, передбаченому ст.208 КПК України.

До суду готуються клопотання про обрання їм запобіжних заходів, пов‘язаних з триманням під вартою.

Джерела видання «Слово і діло» повідомляють, що НАБУ затримало колишнього керівника «Спецтехноекспорту» Павла Барбула.

Раніше повідомлялось, що НАБУ і САП затримали чиновників підприємства «Укроборонпрому» за підозрою в розтраті $2,2 млн.

Слід додати, Турчинов скличе засідання РНБО щодо реформування «Укроборонпрому».

Як відомо, президент 4 березня підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відзначимо, що 25 лютого в програмі «Наші гроші» з посиланням на анонімні джерела була озвучена інформація про нібито участь сина першого заступника секретаря РНБО України Олега Гладковського в схемах контрабанди комплектуючих для військової техніки з РФ за завищеними цінами.

Ігор Гладковський повідомив, що подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі.

У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування.

Порошенко закликав правоохоронців проінформувати суспільство щодо інформації в ЗМІ довкола «Укроборонпрому».

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