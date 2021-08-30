Щеплення від Covid-19 отримав кожен другий освітянин столиці – Кличко

У Києві працюють 17 пунктів вакцинації, де щеплюють працівників шкіл, садочків та навчальних закладів столиці

Станом на 30 серпня кожен другий освітянин столиці вже щепився від коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

«На сьогодні кожен другий освітянин столиці вже щепився від Covid-19. І департамент освіти та департамент охорони здоров’я мають докласти всіх зусиль, щоб до наступної хвилі пандемії, яку фахівці прогнозують на осінь, педагоги і вихователі були вакциновані», – сказав Кличко під час засідання колегії КМДА.

За його словами, в Києві працюють 17 пунктів вакцинації, де щеплюють працівників шкіл, садочків та навчальних закладів столиці.

Нагадаємо, усього у Києві проти коронавірусу щеплено понад 1,3 мільйона мешканців.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 148 осіб. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 224020 випадків захворювання на Covid-19.

Усього за минулу добу, 29 серпня, 41 477 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 13 320 людей, повністю імунізовані – 28 157 людей.