Україна перейшла на літній час: куди перевести стрілки



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Годинники слід перевести в 03:00 на годину вперед

Сьогодні вночі, 31 березня, о 3:00 за київським часом Україна перейшла на літній час.Стрілки годинника були переведені на годину вперед.

В Україні переходять на літній час щороку в останню неділю березня, на зимовий – в останню неділю жовтня. Восени рухають стрілки на годину назад, а навесні – навпаки.

У вересні 2011 року Верховна Рада, слідом за Росією та Білоруссю, скасувала переведення годинників на зимовий час, і таким чином Україна залишилася на літньому часі.

Таке рішення викликало невдоволення влади Західної України, де при скасуванні переходу на зимовий час світало б тільки о 10:00.

У жовтні 2011 року Рада скасувала своє рішення та доручила Кабміну внести на її розгляд протягом місяця законопроект про порядок обчислення часу на території України.

Потім Мінекономіки ініціювало скасування переходу на літній час, а Кабмін у лютому 2012 року схвалив цей законопроект і зареєстрував його в Раді.

Парламент так і не розглянув, і після обрання Ради нового скликання законопроект був відкликаний.