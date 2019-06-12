Україна піднялась у світовому рейтингу миролюбності



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За два роки Україна піднялася на чотири позиції в «Глобальному індексі миролюбності»

Лондонський інститут економіки і миру (IEP) опублікував черговий рейтинг «Глобального індексу миролюбності», повідомляє Deutsche Welle в середу, 12 червня.

За підсумками минулого рейтингу, Україна покинула топ-10 найменш миролюбних країн, а в цьому році піднялася ще на дві позиції і зайняла 150 місце між Північною Кореєю і Суданом.

Найбільш миролюбною виявилася Ісландія, у якої немає армії, крім сил берегової охорони. На другому і третьому місцях - Нова Зеландія і Португалія.

Росія в рейтингу зайняла 154 місце: вона знаходиться між Пакистаном і Демократичною Республікою Конго. Білорусь піднялася на чотири позиції і зайняла 97 місце. З країн колишнього СРСР найкращі місця у Латвії (35 місце), Естонії (38) і Литви (39).

Німеччина опустилася на чотири позиції до 22-го місця, а США - на 128-е.

Сирія вперше за багато років піднялася з останнього місця на передостаннє. Тепер рейтинг замикає Афганістан. Ситуація також погіршилась у Туреччині, Ємені та Нікарагуа.

Відзначається, що незважаючи на всі конфлікти і насильство в усьому світі, «Глобальний індекс миролюбності» вперше злегка підвищився за останні п'ять років.

Засновник IEP Стів Кілелі, однак, вважає, що говорити про тенденції поки що рано: багато що залежить від того, як буде розвиватися ситуація на Близькому Сході, особливо навколо Ірану. Конфлікт за участю Ірану мав би серйозні наслідки для країн регіону, пояснив він.

Найбільш миролюбним регіоном світу, за версією IEP, залишається Європа. Цьому сприяло зниження кількості терактів минулого року, а також скорочення припливу мігрантів, наголошується в доповіді.

Вартість насильства у всьому світі Інститут економіки і миру оцінює 14,1 трлн дол.

Інститут економіки і миру щорічно оцінює ситуацію більш ніж у 160 країнах.