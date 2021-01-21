Україна планує вийти на новий рівень співпраці з адміністрацією Байдена

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба хоче домогтися прогресу вже цього року

МЗС України розраховує, що відносини Києва і Вашингтона вийдуть на новий рівень

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про намір вивести партнерство України з США на новий стратегічний рівень. Про це він написав у своєму Twitter.

За словами міністра, після інавгурації Джо Байдена Україна планує зміцнити співпрацю між країнами.

«Америка ще спить після великого дня вчора. А ми в МЗС почали день з обговорення найближчих кроків у відносинах України та США. Плануємо вже у 2021 році вивести наше стратегічне партнерство на якісно новий рівень довіри та взаємодії», – зазначив міністр.

Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження. Також він повернув Штати до ВООЗ і скасував будівництво стіни з Мексикою.

Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.

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