Джо Байден: як зміниться політика США щодо України за нового президента

Підхід Джо Байдена до зовнішньої політики відрізнятиметься від того, як поводився Дональд Трамп

Після інавгурації в середу, 20 січня, у Вашингтоні 46-м президентом США став представник Демократичної партії Джо Байден. У політичному плані між ним та його попередником на цій посаді Дональдом Трампом пролягає прірва. Що ж саме чекає на Україну після завершення «ери Трампа»?

Байден змінить підхід до зовнішньої політики США

Експерти, з якими поспілкувалася DW, очікують, що підхід Байдена до міжнародних відносин буде цілковито іншим, ніж у Трампа. Брюссельський аналітик Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів Бруно Лете зазначає, що останні чотири роки зовнішня політика Вашингтона була «дуже прагматичною» та базувалася на підході «ти – мені, я – тобі».

Натомість за президентства Байдена вона буде набагато більше ґрунтуватися на цінностях, таких як верховенство права, зазначає Лете. І тут експерт бачить ризик ускладнення відносин Києва та Вашингтона з огляду, зокрема, на нинішню ситуацію в Україні. «За Байдена можна очікувати, що співпраця з Україною може стати більшою мірою залежною від діалогу щодо верховенства права чи боротьби з корупцією», – каже Лете.

Директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст головну відмінність Байдена від Трампа вбачає у тому, що за нового президента зовнішня політика США буде послідовною та не розходитиметься зі словами глави держави. Експерт наводить приклад зустрічі Трампа із президентом РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі у 2018 році. «Те, як президент Трамп поводився на саміті в Гельсінкі, було дуже дивним», – зазначає Гербст, але наголошує, що після цієї зустрічі політика США щодо Росії все одно не змінилася. За Байдена ж розбіжностей між словами та справами не буде, прогнозує експерт.

Підтримка України з боку США за Байдена збережеться

Попри всі відмінності між Трампом і Байденом, Джон Гербст, який у середині 2000-х років був послом США у Києві, прогнозує, що політика адміністрації Байдена щодо України та й усього регіону буде «дуже подібною» до дотеперішнього курсу. Він пояснює, що і в нинішній адміністрації чільні посади обіймають люди, які розуміють важливість допомоги Україні у протистоянні ревізіоністській зовнішній політиці президента Росії Володимира Путіна. «Загалом наша політика щодо України є правильною. Байден продовжить її, але його слова та риторика відображатимуть цю політику, що не завжди мало місце за адміністрації Трампа», – говорить Гербст.

Байдена вважають «яструбом» у ставленні до Росії. Це демонстрували і його заяви під час передвиборчої кампанії у США. Наприклад, він закидав Трампу нездатність протистояти Путіну. «Росія хоче домогтися, щоб мене не обрали наступним президентом Сполучених Штатів, бо вони знають, що я знаю їх, і вони знають мене», – заявляв Байден. Щоправда, Бруно Лете застерігає: «яструбина» позиція Байдена не означає автоматично, що Вашингтон приділятиме Україні більше уваги.

Чи продовжить Байден постачання летальної зброї Києву?

Традиційно Республіканська партія США відстоювала жорсткіший курс щодо Росії, тоді як Демократична партія виступала радше за діалог з Москвою. Це вилилося, зокрема, у відмову попередника Трампа Барака Обами постачати Україні летальну зброю. Байден тоді був віцепрезидентом США.

Натомість республіканська адміністрація Трампа дала згоду на продаж Києву високотехнологічних протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Чи зміниться цей курс після інавгурації Байдена? Джон Гербст нагадує, що Байден і в адміністрації Обами підтримував надання летальної зброї Києву. Колишній посол каже, що буде «ошелешеним», якщо адміністрація Байдена вирішить припинити постачання летальної зброї Києву.

Що буде з «Північним потоком-2» за Байдена?

Слід зауважити, що після звинувачень у втручанні Росії в американські вибори у 2016 році, яке Москва заперечує, Демократична партія своє ставлення до РФ змінила. Останніми роками саме Конгрес США був драйвером жорсткого підходу до Росії та, зокрема, до проєкту «Північний потік-2». У кінці 2019 року ухвалені Конгресом санкції зупинили спорудження газогону. А роком пізніше американські законодавці з обох партій ухвалили додаткові санкції, аби не дозволити Росії відновити прокладання «труби». Трамп законопроєкт ветував, але Конгрес подолав вето – уперше за його президентство.

І Гербст, і Лете переконані, що Байден продовжить жорстку політику щодо цього газогону. «Байден не любить «Північний потік-2» і він буде щасливим побачити, як цей проєкт помре», - зазначає Гербст. Водночас обидва експерти очікують зміни тональності в дискусії Вашингтона з Берліном на більш «шанобливу», тоді як Трамп на позицію Німеччини щодо «Північного потоку-2» жодним чином не зважав.

Чи вдарить по Україні скандал довкола сина Байдена?

Байдена з Україною пов'язує окрема історія. Він добре знає країну, бо відповідав за неї в адміністрації Обами. За вісім років на посаді віцепрезидента він шість разів відвідав Україну. Водночас цей зв'язок обернувся для нього проблемою. У 2014 році його син Хантер Байден погодився увійти до наглядової ради української газовидобувної компанії Burisma.

Рішення Байдена-молодшого, до цього жодним чином не пов'язаного з газовим бізнесом, обійняти прибуткову посаду ще тоді викликало критику в США через можливий конфлікт інтересів. А у 2019 році Трамп спробував домогтися від нового президента України Володимира Зеленського провести розслідування щодо діяльності Байденів. Розслідування Сенату США, контрольованого республіканцями, засвідчило, що призначення Хантера Байдена справді могло становити конфлікт інтересів, але свідчень того, що воно мало вплив на рішення адміністрації Обами, сенатори так і не знайшли.

Утім, Трамп і його команда активно використовували історію з Хантером проти його батька в передвиборчій боротьбі. А в Україні Державне бюро розслідувань відкрило провадження щодо Джо Байдена. Чи не вплине це на погляди наступного президента США? Судячи з його висловлювань, ні. Під час передвиборчих дебатів Байден закинув Трампу намагання схилити керівництво України «сказати щось негативне» про нього. «Чого вони не зроблять і чого вони не зробили», – додав Байден.

Джон Гербст підтверджує, що Україні не варто непокоїтися через це. «Адміністрація Байдена продовжить політику, розпочату за Обами та продовжену за Трампа - за двома винятками: за Байдена ігор з Зеленським не буде, а продажі Javelin продовжаться», – переконаний експерт. Водночас він додає, що на посаді президента Байден не матиме стільки часу для України, скільки він мав, будучи віцепрезидентом.

Позитивною для України експерти вважають і обрану Байденом кандидатуру на посаду держсекретаря США. Це Ентоні Блінкен, відомий фахівець з міжнародної політики, який має українське коріння та чіткі погляди на Україну та Росію.

Джерело: Deutsche Welle