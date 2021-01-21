  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Стало відомо, з ким Байден проведе першу телефонну розмову

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент США Джо Байден здійснить перший телефонний дзвінок іноземної лідеру 22 січня - Стало відомо, з ким Байден проведе першу телефонну розмову
    Президент США Джо Байден здійснить перший телефонний дзвінок іноземної лідеру 22 січня

    Перші телефонні переговори Байдена будуть «з партнерами і союзниками»

    Президент США Джо Байден зробить перший телефонний дзвінок іноземної лідеру в п'ятницю, 22 січня. Це буде прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

    Про це заявила на брифінгу для журналістів прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

    «Його (Байдена, – ред) перший телефонний дзвінок іноземному лідеру буде в п'ятницю, він подзвонить прем'єр-міністру Трюдо», – сказала вона.

    Відповідаючи на запитання журналіста про те, коли може відбутися розмова Байдена і Путіна, Псакі сказала, що у неї немає інформації на цей рахунок, підкресливши, що перші телефонні переговори Байдена будуть «з партнерами і союзниками».

    Президент Росії Володимир Путін привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США одним з останніх. Лідер РФ заявив, що готовий до взаємодії і контактів з новим главою Білого дому.

    «Росія і США несуть особливу відповідальність за глобальну безпеку і стабільність, можуть, незважаючи на розбіжності, реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ», – йшлося в повідомленні пресслужби президента РФ.

    Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

    Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження. Також він повернув Штати до ВООЗ і скасував будівництво стіни з Мексикою.

    Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.

    Читайте також: 
      Теги: Росія США Джозеф Байден Канада Путін Джастін Трюдо політика президент
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies