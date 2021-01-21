Стало відомо, з ким Байден проведе першу телефонну розмову

Перші телефонні переговори Байдена будуть «з партнерами і союзниками»

Президент США Джо Байден зробить перший телефонний дзвінок іноземної лідеру в п'ятницю, 22 січня. Це буде прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Про це заявила на брифінгу для журналістів прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

«Його (Байдена, – ред) перший телефонний дзвінок іноземному лідеру буде в п'ятницю, він подзвонить прем'єр-міністру Трюдо», – сказала вона.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, коли може відбутися розмова Байдена і Путіна, Псакі сказала, що у неї немає інформації на цей рахунок, підкресливши, що перші телефонні переговори Байдена будуть «з партнерами і союзниками».

Президент Росії Володимир Путін привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США одним з останніх. Лідер РФ заявив, що готовий до взаємодії і контактів з новим главою Білого дому.

«Росія і США несуть особливу відповідальність за глобальну безпеку і стабільність, можуть, незважаючи на розбіжності, реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ», – йшлося в повідомленні пресслужби президента РФ.

Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження. Також він повернув Штати до ВООЗ і скасував будівництво стіни з Мексикою.

Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.