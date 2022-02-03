Україна «потопає» у смітті, але купує тисячі тонн відходів у Росії та Польщі (відео)

Через недосконалість законодавства сортування відходів всередині країни досі не налагоджене

Україна щороку витрачає мільярди гривень на закупівлю відходів для переробки з метою повторного використання, зокрема, паперу, пластику та скла. При цьому сміття, що накопицується всередині країни, не переробляється, оскільки сміттєпереробні заводи в Україні відсутні а законодавство не відповідає європейським нормам, що виключає прихід іноземних інфесторів. Про це йдеться у відеоролику українсього політика та громадського діяча Єгора Фірсова, який він опублікував на Youtube.

Як повідомив Фірсов, посилаючись на дані Державної служби статистики, упродовж 2021 року Україна завезла з інших країн 275 тис. тонн макулатури, 49 тис. тонн відходів пластмас та 12 тис. тонн склобою. Загальна вартість «сміттєвого» імпорту за підсумками року становила 2,6 млрд грн.

Склобой Україна здебільшого купляє у Білорусі (понад 10 тис. тонн щорічно). Пластик та пластмаси ми купуємо в Польші і Білорусі (понад 15 тис. тонн). Лідером із продажу макулатури Україні також є Польща, яка продає нам понад 130 тис. тонн цього ресурсу на рік. Ще 4,5 тис. тонн макулатури Україна закуповує в країни-агресорки – Російської Федерації.

«Це означає, що румун, поляк, угорець купив собі пляшечку пива, випив її, розслабився, викинув її у смітничок, європейські компанії взяли це сміття, відсортували, упакували і продали його нам як вторинний ресурс. Як результат – у них менше відходів, менше сміття, більше грошей, тому, що вони розумні і дбають про своє довкілля, в нас – сміття більше, грошей менше», – пояснив політик.

Єгор Фірсов наголосив, що, при цьому, Україна є одним зі світових лідерів за кількістю сміттєзвалищ – їх у нас понад 30 тис. Підписавши у 2014 році Угоду про асоціацію з ЄС, держава взяла на себе зобов’язання реалізувати Директиву Європарламенту «про відходи» і відповідним чином оновити своє законодавство. Проте парламентарі практично нічого не зробили у цьому напрямку.

«Як результат: інвестор до нас не приходить, сміттєпереробні заводи не будуються. Будуються зараз лише у Львові і Житомирі, і то, із незрозумілою перспективою. Станом на зараз жодного сміттєпереробного заводу в Україні немає. Крапка», – підсумвав Єгор Фірсов.

Політик сподівається, що суспільний розголос та обговорення вищезгаданої проблеми нарешті змусить політиків зайнятись її вирішенням.

Раніше повідомлялося, що Чернівці почали заробляти гроші сортуванням сміття.

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