Україна потрапила у список країн, яким можуть дозволити в’їзд до ЄС



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Громадянам України з початку липня можуть дозволити в'їзд до країн Євросоюзу

Загалом в'їзд до ЄС можуть дозволити громадянам 54 країн, у тому числі з України

В одному із проєктів рішень про відкриття зовнішніх кордонів ЄС Україна зазначена серед держав, мешканцям яких можуть відкрити в'їзд до Євросоюзу.

Про це йдеться у робочому документі, проєкт якого отримав телеканал «Євроньюз».

Видання не оприлюднює повний текст документа, але публікує повний список країн, які пропонують включити до «білого списку» від початку липня. Документ, щодо якого точиться дискусія між державами-членами ЄС надало виданню джерело у дипломатичних колах.

У цьому списку – 54 країни. Україна зазначена у їхньому числі.

З інших європейських країн поза межами ЄС, в’їзд пропонується відкрити громадянам та мешканцям Андорри, Чорногорії, Сербії, Боснії, Албанії, Грузії. Примітно, що Молдову та Вірменію до списку не внесли.

Наразі немає певності, що список буде затверджений у даному вигляді. «Джерела сумніваються у відкритті кордонів від вже з 1 липня та кажуть, що згода (між членами ЄС) не буде досягнута вчасно», йдеться у публікації.

Також не можна виключити що список – якщо документ є автентичним - був складений за застарілими даними, до початку нового спалаху епідемії.

Нагадаємо, нещодавно Україна потрапила до списку країн «червоної зони». Країна, яка входить до «червоної зони», не відповідає критеріям захворюваності на коронавірус для активного відновлення міжнародного авіасполучення.

До слова, МЗС України запустило інтерактивну карту з правилами виїзду за кордон.

Також сьогодні з України вирушає перший туристичний чартер. Літак має о 10 ранку вилетіти до Албанії.

Зазначимо, що Україна відкрила усі пункти пропуску на кордоні з ЄС.