Чернівці почали заробляти гроші сортуванням сміття

У місті створили 19 додаткових робочих місць із сортування ПЕТ та скляних пляшок

Місто Чернівці вперше почало сортувати сміття із Чорнівського полігону. Із відсортованих 12 тонн сировини місто заробило перші 118 тисяч гривень до бюджету, повідомив заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль.

«Перші 118 тисяч гривень місто заробило на сортуванні твердих побутових відходів. Ми створили 19 додаткових робочих місць із сортування ПЕТ та скляних пляшок. Так, усього за короткий час працівники вже відсортували майже 12 тисяч кілограмів сировини, яку реалізували на суму 118 тисяч гривень», – повідомив посадовець.

Він нагадав, що раніше на Чорнівському сміттєзвалищі працювали компанії, які не мали на це дозволів. А 25 серпня виконком Чернівецької міської ради надав дозвіл МКП «Чернівціспецкомунтранс» сортувати та переробляти тверді побутові відходи.

«Роками все те, що мало вартість, збирали та реалізовували кампанії, які не мали на це дозволу. Більше того, в бюджет не потрапляло жодної копійки. За нашими заявами було порушено цілу низку кримінальних проваджень, які зараз розслідуються. Наразі ми перейшли до дієвих кроків із легалізації тіньового бізнесу і вкотре доводимо, що на смітті треба і можна заробляти», – додав Крохмаль.

За його словами, наступним кроком буде встановлення контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів.

Нагадаємо, річку під Харковом очищатиме уловлювач сміття.

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