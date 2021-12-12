Вчені дізналися, хто живе на скупченні пластикового сміття в Тихому океані

До 2050 року в навколишнє середовище потрапить близько 25 млрд тонн пластикових відходів

Найдивовижнішим відкриттям стала різноманітність прибережних видів, яким зовсім не місце у відкритому океані

Американські вчені встановили, що «велика Тихоокеанська сміттєва пляма», тобто масштабне скупчення пластикових відходів, яка дрейфує в північній частині Тихого океану, стало домом для безлічі морських тварин. Примітно, що деякі з цих видів зазвичай живуть тільки в прибережних водах, і їхня присутність у відкритому океані вкрай незвична, повідомляє ВВС.

Тобто поява величезного «сміттєвого континенту» в районі між узбережжям Каліфорнії і Гаваями призвела до того, що багато морських організмів опинилися на величезній відстані від свого звичайного середовища проживання.

Вчені витягували з плями пластикові предмети діаметром більше 5 см. Після їх вивчення з'ясувалося, що тварини мешкають на 90% сміття: у фрагментах відходів були виявлені актинії, крихітні морські комахи, молюски і краби.

«Пластмаса зберігається у відкритому океані довше, ніж сміття природного походження, яке ми спостерігали раніше, – пояснює автор дослідження, докторка Лінсі Харам з Смітсонівського центру екологічних досліджень. – Тому її скупчення створюють в морі більш постійне середовище проживання».

Для вивчення форм життя на відходах докторка Харам об'єднала зусилля з некомерційною організацією Ocean Voyages Institute, яка займається збором пластикового сміття під час морських подорожей, і вченими з Гавайського університету в Маноа.

У Світовому океані є як мінімум п'ять «сміттєвих плям», в яких накопичилася гігантська кількість пластику. У «Великій Тихоокеанській сміттєвій плямі», яка стала предметом цього дослідження, пластмаси найбільше: близько 79 тис. тонн на площі 1,6 млн кв. км.

«У цих скупченнях чого тільки немає, – говорить доктор Харам. – Не можна сказати, що пляма повністю складається з пластику, але в ній, безумовно, його накопичується дуже багато».

Значна частина таких відходів – це мікропластик, який дуже складно розгледіти неозброєним оком. Хоча є і більші предмети, в тому числі покинуті рибальські сітки, буї і навіть судна, які прибило до дрейфуючого сміття після цунамі в Японії в 2011 році.

Сама ідея дослідження, висновки якого опубліковані в журналі Nature Communications, з'явилася якраз після цього руйнівного цунамі. Тоді в Тихий океан були викинуті тонни сміття, а сотні прибережних морських мешканців Японії були виявлені живими на предметах, які віднесло до берегів Тихоокеанського узбережжя Північної Америки і Гавайських островів.

Тому експертів турбує, що на смітті можуть подорожувати інвазивні види тварин, тобто істоти, що потрапили в неприродне для них середовище проживання з вини людини і загрожують існуванню місцевої фауни.

«Ми хочемо розібратися в тому, як пластик переносить інвазивні види», – пояснила докторка Харам.

Деякі з організмів, які дослідники виявили на вивчених ними пластикових предметах, були «корінними» жителями відкритого океану. Такі організми виживають, в тому числі переміщаючись по плаваючим сміттєвих уламках. Але найдивовижнішим відкриттям стала різноманітність прибережних видів, яких вчені виявили на пластику і яким зовсім не місце у відкритому океані.

Вчені кажуть, що їх дослідження виявило ще один непередбачений наслідок забруднення океану пластиком – і не виключено, що зовсім не останній.

За оцінками екологів, до 2050 року в навколишнє середовище потрапить близько 25 млрд тонн пластикових відходів.

Нагадаємо, пандемія збільшила кількість сміття в океані на 8 млн тонн.

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