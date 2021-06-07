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    У неділю в Києві виявили менше сотні нових хворих на коронавірус

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    У вихідні зменшується кількість виявлених випадків Covid-19 - У неділю в Києві виявили менше сотні нових хворих на коронавірус
    У вихідні зменшується кількість виявлених випадків Covid-19
    Фото: УП

    Минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби померли чотири особи

    За минулу добу, 6 червня, у Києві коронавірус виявлено у 87 людей. Це на 15 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 5 червня було 102 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 209125 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 185282 особи (за добу 6 червня 231)
    • померли 5131 особа (за добу 4)

    Станом на ранок 4 червня в Києві 23739 хворих на коронавірус.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 126073 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 52 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 81 особа.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 120504 особи (за добу 6 червня 62)
    • померли 2698 людей.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2215052 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 3 червня зафіксовано 535 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях.

    Нагадаємо, за добу 5 червня в Києві виявили 102 хворих на коронавірус, померла одна людина.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    У неділю в Києві виявили менше сотні нових хворих на коронавірус