Послаблення карантину: міністр пояснив, як і де діятимуть нові правила

Послаблення карантинних обмежень для закладів культури та гостинності затверджене Кабміном

Послаблення карантинних обмежень стосуватимуться тільки тих закладів культури та гостинності, які перебувають у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки. Про це у Тelegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Як зазначив міністр, це означає, що найближчим часом заклади культури та кінотеатри підвищать заповнюваність до 2/3 від загальної кількості місць. А за умови негативного тесту на коронавірус (ПЛР чи експрес-тест) або вакцинацію кожного відвідувача та організаторів – обмеження наповненості не буде застосовуватися.

Заклади громадського харчування зможуть працювати без часових обмежень, а також проводити бенкети, майстер-класи, публічні події тощо. Столики розміщуватимуться з дистанцією 1,5 м.

Заклади, що надають послуги з розміщення – наметові містечка, трейлерні парки, бунгало, кемпінги, зможуть працювати в усіх зонах, окрім «червоної».

Дозволяється проводити масові заходи – культурні, спортивні, розважальні, релігійні – за участю не більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або при наповненості залів понад 2/3 місць.

«Наголошу, що дані послаблення діятимуть лише в «жовтій» зоні. У «червоній» та «помаранчевій» можливі додаткові обмеження через підвищену захворюваність. Дякую колегам за підтримку змін у закони. Культура та креативні індустрії мають жити і процвітати, а не виживати. А боротьба за покращення умов для сфери продовжується», – наголосив Ткаченко.

Напередодні стало відомо, що Кабінет міністрів України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Зокрема, тепер ресторанам дозволено працювати цілодобово.

Раніше повідомлялося, що Україна готова послабити карантин. У Раді розповіли, коли очікувати третю хвилю Covid-19.

Нагадаємо, що наразі усі області перебувають в одній карантинній зоні.

До слова, ВООЗ вважає, що швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки.