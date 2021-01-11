В окупованому Криму пересохло чергове велике водосховище (відео)

Водосховище стало схожим на пустелю з потрісканою землею

Аянське водосховище, яке використовується для водопостачання окупованого РФ Сімферополя, майже повністю пересохло.

Відповідне відео опубліковано в YouTube.

У ролику показано, що водосховище стало схожим на пустелю з потрісканою землею. У низині залишилася лише маленька калюжа, в яку впадає невеличкий струмок – раніше це була річка Аян.

Раніше у січні окупанти визнали, що за рік запаси води в Криму зменшилися майже втричі.

Зазначимо, окупаційна влада Криму оприлюднила плани з вирішення проблеми з водою на півострові.

Як повідомлялося, воду в окупованому Криму видобувають методом Стародавнього Єгипту.

Також повідомлялося, в окупованому Криму пересох водоспад: фото.

Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.