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    В окупованому Криму пересохло чергове велике водосховище (відео)

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    <p>Аянське водосховище забезпечувало водою окупований Сімферополь</p> - В окупованому Криму пересохло чергове велике водосховище (відео)

    Аянське водосховище забезпечувало водою окупований Сімферополь

    Скріншот з відео

    Водосховище стало схожим на пустелю з потрісканою землею

    Аянське водосховище, яке використовується для водопостачання окупованого РФ Сімферополя, майже повністю пересохло.

    Відповідне відео опубліковано в YouTube.

    У ролику показано, що водосховище стало схожим на пустелю з потрісканою землею. У низині залишилася лише маленька калюжа, в яку впадає невеличкий струмок – раніше це була річка Аян.

    Раніше у січні окупанти визнали, що за рік запаси води в Криму зменшилися майже втричі.

    Зазначимо, окупаційна влада Криму оприлюднила плани з вирішення проблеми з водою на півострові.

    Як повідомлялося, воду в окупованому Криму видобувають методом Стародавнього Єгипту.

    Також повідомлялося, в окупованому Криму пересох водоспад: фото.

    Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.

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      Теги: Крим Росія окупанти вода річка водопостачання
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